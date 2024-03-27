الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لماذا يخشى الإعلام الإسرائيلى "مليحة"؟.. إكسترا نيوز تستعرض ردود أفعال المسلسل داخل الكيان

مليحة
مليحة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا حول مسلسل "مليحة" الذي تدور أحداثه حول القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الشقيق ومحاولات التهجير تحت عنوان: "لماذا يخشي الإعلام الإسرائيلي مسلسل مليحة؟".
 

يستعرض التقرير أن الإعلام الإسرائيلي يخشي دائما الفن المصري الذي لم يتخل يوما عن القضية الفلسطينية علي مر التاريخ، ويعلم الإعلام الصهيونى مدى قوة الفن المصري وتأثيره في الشعوب العربية وداخل الكيان الإسرائيلي.


 وأشار التقرير إلى أن المسلسل المصري مليحة أثار حفيظة الإعلاميين الإسرائيليين قبل بدء عرضه، فمن خلال اهتمام غير عادي سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على مسلسل مليحة، وتطرقوا إلى صناع العمل والهدف من ورائه بل بثوا مقاطع منقولة لحديث مع مؤلفة العمل على التليفزيون المصري رشا الجزار.

 

واعتبر الإعلام الإسرائيلي كلام مؤلفة العمل تأييدا مطلقا للشعب الفلسطيني، ورغم تأكيدها أن العمل قصة درامية اجتماعية إنسانية تسلط من خلالها الضوء علي القضية الفلسطينية إلا أنه أثار اهتمامهم بشكل مفرط.

وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز" مقاطع فيديو للقنوات الإسرائيلية التى تناقش المسلسل خلال البرامج.


 

اكسترا نيوز مسلسل مليحة القضية الفلسطينية الإعلام الإسرائيلي للقنوات الاسرائيلي

مواد متعلقة

عضو بـ"الشيوخ" يشيد بدور الشركة المتحدة فى الأعمال الدرامية

خبير اقتصادى: مصر على أعتاب الاستقرار بعد إنهاء السوق الموازية للدولار

ارتفاع عدد ضحايا قصف إسرائيلى شرق غزة إلى 8 شهداء

ناقد فنى: التنوع فى دراما رمضان 2024 كبير.. و"المتحدة" تعتمد تقديم دراما الوعى

تايوان ترصد 15 طائرة عسكرية صينية فى مجالها الجوى

"القاهرة الإخبارية": تصاعد ألسنة الدخان من مناطق شمال غزة

القاهرة الإخبارية: إطلاق صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة كريات شمونة

ليه الستات ناقصات عقل ودين؟.. على جمعة يُجيب

الأكثر قراءة

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

معهد الفلك يُعلن موعد عيد الفطر وفقًا للحسابات الفلكية

انهيار للعلاقات ودفاع عن حماس وطريق مسدود للهدنة.. كواليس الخلاف الأمريكى الإسرائيلى

هبوط أرضى بطريق الواحات باتجاه أكتوبر

توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة

فوبيا الهزيمة من حماس.. لماذا تخشى إسرائيل انهيار مفاوضات هدنة غزة؟

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلى.. واستمرار استهداف مجمع الشفاء بغزة