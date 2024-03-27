أيتن عامر: "90% من الرجالة لا تكفيهم امرأة واحدة"

قالت الفنانة أيتن عامر، إنّ الفتور في مشاعر الحب ليس سببًا في كل حالات الانفصال، مؤكدًة: "مش كل اتنين بينفصلوا بيبقى عشان مش بيحبوا بعض، في ناس كتير جدًا ممكن ينفصلوا عشان بيحبوا بعض ومش عاوزين يكرهوا بعض".

سر الانفصال

وأكدت أيتن عامر، خلال لقائها ببرنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "النهار"، أن سر الدعاوي القضائية المتبادلة بينها وبين طليقها قد يكون سببها الأساسي مجاورته لشخص غير أمين وغير سوي، وتابعت: "أقول دائمًا يا رب ارزقني الصحبة الصالحة التي تدلني على الخير».

وتابعت أن طليقها قد يكون لديه شخص مقرب ينصحه برفع دعاوى قضائية ضدها معبرة: «من الممكن أن أحدًا ينصحه بشكل خاطئ، وأرى أن أي زوجين ينفصلان يجب أن تبقى بينهما مساحة احترام جيدة حتى يتعاملا، وأرى أن هذه المساحة موجودة بيننا».

الخيانة

واستطردت: "أنا غير متفقة مع تصريح شقيقتي وفاء عامر المتعلق بأن خيانة الرجل مسئولية المرأة، الخيانة بالنسبة لي ليس لها مبرر، و90% من الرجالة لا تكفيهم امرأة واحدة، وربنا حلل لهم التعدد لأن طبيعتهم كدا".

وذكرت: "أتعرض للخيانة مثل أي سيدة، وكنت مخطوبة قبل زواجي من طليقي وكان سبب انتهاء الخطوبة هو تعرضي للخيانة، لكني لم أتعرض للخيانة في زواجي".