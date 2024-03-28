موعد عرض مسلسل مليحة لـ"ميرفت امين ودياب" الحلقة 3

مسلسلات رمضان 2024..

بعد الأحداث المشوقة التي شاهدها المتابعون ضمن الحلقة الثانية من مسلسل مليحة بطولة الفنانة ميرفت أمين والفنان دياب يبحث المتابعون عن موعد إذاعة الحلقة 3.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل مليحة الحلقة 3

يعرض مسلسل مليحة على ثلاث قنوات فضائية وهما: قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة، وتأتي مواعيد العرض على النحو التالي:

يعرض مسلسل مليحة الحلقة 3 على قناة cbc في تمام الساعة 6:05، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

يعرض مسلسل مليحة الحلقة 3 على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

كذلك يعرض مسلسل مليحة الحلقة 3 على قناة أون الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

ملخص أحداث مسلسل مليحةالحلقة الثانية

بدأت خلال الأحداث رحلة أخرى من التهجير لمليحة مع من تبقى من أسرتها "الجد والجدة"، لتكون وجهتهم التالية مصر، بعد أن وصف الجد مصر بأنها الأقرب.

عرضت أحداث الحلقة 2 من مسلسل مليحة صعود أحد الإرهابيين على المركبة التي تستقلها مليحة وجديها متجهين إلى مصر ومحاولته تفجيره المركبة بمن فيها إلا أن القدر أنقذ الركاب الفلسطينيين بعد أن نزلوا من المركبة للتفتيش في مدينة السلوم على الحدود المصرية، كذلك أنقذ الضابط أدهم جدّ مليحة المثاب في أخر لحظة قبل انفجار المركبة، إذ كان جالسًا فيها بسبب إصابته.

كما شهدت الحلقة 2 من مسلسل مليحة اشتباكات بين قوات حرس الحدود المصرية بزعامة الضابط أدهم وبعض العناصر الإرهابية، نتج عنها تحقيق خسائر في صفوف الإرهابيين، إلا أنه قد فرّ "النادروجي" منهم هاربًا.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين ودياب وأمير المصري، سيرين خاص، روفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم هم أبطال مسلسل مليحة، وهو من إنتاج شركةDS+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.