فلسطينيون لـ"الدستور": "مليحة" بدايته جميلة.. ويؤكدون استمرار المتابعة لنهايته

أثار مسلسل “مليحة” تفاعلا واسعا في مصر والوطن العربي، كما أثار تعاطفا كبيرا لدى أبناء الشعب الفلسطيني سواء في الداخل أو الشتات.

حسام أبو عيش: الكولاج بين الممثلين الأفضل

وفي هذا السياق، قال الفنان الفلسطيني حسام أبو عيش، إن بداية مسلسل “مليحة” الحقيقة بداية موفقة جدا، مؤكدًا أن أن أكثر شيء أثار الإعجاب هو الدور المصري المتدخل دائما والمحيط بالقضية الفلسطينية وحرصه عليها وتضامنه غير المشكوك فيه مع الشعب الفلسطيني.

مسلسل مليحة

وأشار أبو عيش، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك شيئا أكثر من رائع وهو الكولاج بين الممثلين فهناك تنوع بين جنسيات الممثلين، وهناك مصريون وأردنيون وفلسطينيون، لافتا إلى أن الفنان أنور خليل فلسطيني الأصل ومن سكان الأردن.

وأعرب أبو عيش عن أمنياته بالتوفيق لباقي الممثلين، قائلا: "نحن بحاجة إلى مسلسلات أخرى تتعاطي مع القضية الفلسطينية".

وأكد أنه سيستمر في متابعة مسلسل مليحة حتى نهايته.

مسلسل مليحة

الغول: الحلقة الأولى جيدة وسأكون بانتظار باقي الحلقات

من جانبه، قال الدكتور عادل الغول، من أبناء الجالية الفلسطينية في فرنسا: “تابعت الحلقة الأولى من مسلسل مليحة، وواضح من بدايته إن المسلسل جيد”.

وأضاف الغول في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيكون بانتظار باقي الحلقات، مؤكدا أن المسلسل ستكون نسبة متابعته عالية في الوطن العربي.

وتابع الغول: "كل الاحترام للقائمين على هذا العمل الهادف والمميز".

مسلسل مليحة

قصة مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور أحداثه حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضي الحزين؟.

أبطال مسلسل مليحة

يقوم ببطولة مسلسل مليحة كل من: محمد دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة ومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.