مسلسل مليحة لـ ميرفت أمين ودياب.. موعد عرض الحلقة 3

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية، عمليات بحث موسعة حول مسلسل مليحة، وموعد عرض الحلقة الثالثة خاصة بعد الأحداث المشوقة التي شاهدها المتابعون، ضمن الحلقة الثانية من مسلسل مليحة.

قنوات عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة على ثلاث قنوات فضائية قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة، ويعرض مسلسل مليحة الحلقة 3 على قناة cbc في تمام الساعة 6:05، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة3

كما يعرض مسلسل مليحة الحلقة 3 على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

كذلك يعرض مسلسل مليحة الحلقة 3 على قناة أون الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

مسلسل مليحة تفاصيل الحلقة الثانية

بدأت خلال الحلقة الثانية من مسلسل مليحة، رحلة أخرى من التهجير لمليحة مع من تبقى من أسرتها "الجد والجدة"، لتكون وجهتهم التالية مصر، بعد أن وصف الجد مصر بأنها الأقرب.

عرضت أحداث الحلقة 2 من مسلسل مليحة صعود أحد الإرهابيين على المركبة التي تستقلها مليحة وجديها متجهين إلى مصر ومحاولته تفجيره المركبة بمن فيها إلا أن القدر أنقذ الركاب الفلسطينيين بعد أن نزلوا من المركبة للتفتيش في مدينة السلوم على الحدود المصرية، كذلك أنقذ الضابط أدهم جدّ مليحة المثاب في أخر لحظة قبل انفجار المركبة، إذ كان جالسًا فيها بسبب إصابته.

كما شهدت الحلقة 2 من مسلسل مليحة اشتباكات بين قوات حرس الحدود المصرية بزعامة الضابط أدهم وبعض العناصر الإرهابية، نتج عنها تحقيق خسائر في صفوف الإرهابيين، إلا أنه قد فرّ "النادروجي" منهم هاربًا.

مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور أحداثه حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضي الحزين؟

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين ودياب وأمير المصري، سيرين خاص، روفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم هم أبطال مسلسل مليحة، وهو من إنتاج شركةDS+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.