الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ريم البارودى: "ريهام سعيد غدرت بيا.. صورتنى وأنا بدخّن"

ريم البارودي
ريم البارودي

قالت الفنانة ريم البارودي، إنّ الإعلامية ريهام سعيد غدرت بها أثناء تصوير حلقة برنامجها "صبايا"، التي ظهرت فيها بعد 3 سنوات من الخلاف.

وأضافت "البارودي" في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "صورتني وأنا بدخن أيكوس، والمصحف الشريف ما كنت أعرف إني بتصور، ليه؟! أنا يوسف شاهين؟! فالتدخين ممنوع في أثناء تصوير المشاهد". 

وتابعت الفنانة: "مصحف ربنا في شنطتي على طول، والمصحف أنا اتغدر بيا، أنا مش جديدة في الكاميرات، وفي كاميرا صورتني وأنا بنادي على المساعدين بتوعي وبقول يا فلان ويا فلان هاتوا الأيكوس، ولما وقفت الحلقة شربت الأيكوس، وهدأت شوية بس عرفت نيتها لأن اللي في القلوب باين على الوشوش، وهي ضدي، والحب والكره والحقد باين، وكملنا الحلقة".

العرافة ريم البارودي ريهام سعيد بسمة وهبة

مواد متعلقة

ريم البارودى تهاجم ريهام سعيد: "غلطانة إنى سامحتها وسلمت عليها فى عزاء أبويا"

كلام محترم.. الطاهرى: "الأوديسة" من أشهر الملاحم الإنسانية

عمرو الليثى يجبر بخاطر "عامل نظافة" ويهديه مبلغًا ماليًا بواحد من الناس

هل أزمات البلاد الاقتصادية دليل على غضب الله؟.. أحمد عمر هاشم يجيب

قصواء الخلالى: من لم يتأمل دلائل التوحيد سقط عن سنن النجاة

قصواء الخلالى: الرسالة القشيرية المرجع الأبرز فى التصوف

"مملكة الدراويش".. أحمد عمر هاشم: الذهاب إلى السَحَرة باطل وحرام

أحمد عمر هاشم: العالم فى أشد الحاجة لنشر الثقافة الصوفية المعتدلة

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

سعر الريال السعودي اليوم 19 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

ثروات مصر المهدرة

ريم البارودى: "ريهام سعيد غدرت بيا.. صورتنى وأنا بدخّن"

هل الجاثوم حقيقى؟.. رد صادم من الدكتور على جمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ بـ"حزب الله"