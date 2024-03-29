ريم البارودى: "ريهام سعيد غدرت بيا.. صورتنى وأنا بدخّن"

قالت الفنانة ريم البارودي، إنّ الإعلامية ريهام سعيد غدرت بها أثناء تصوير حلقة برنامجها "صبايا"، التي ظهرت فيها بعد 3 سنوات من الخلاف.

وأضافت "البارودي" في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "صورتني وأنا بدخن أيكوس، والمصحف الشريف ما كنت أعرف إني بتصور، ليه؟! أنا يوسف شاهين؟! فالتدخين ممنوع في أثناء تصوير المشاهد".

وتابعت الفنانة: "مصحف ربنا في شنطتي على طول، والمصحف أنا اتغدر بيا، أنا مش جديدة في الكاميرات، وفي كاميرا صورتني وأنا بنادي على المساعدين بتوعي وبقول يا فلان ويا فلان هاتوا الأيكوس، ولما وقفت الحلقة شربت الأيكوس، وهدأت شوية بس عرفت نيتها لأن اللي في القلوب باين على الوشوش، وهي ضدي، والحب والكره والحقد باين، وكملنا الحلقة".