هل أزمات البلاد الاقتصادية دليل على غضب الله؟.. أحمد عمر هاشم يجيب

أجاب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على تساؤل حول علاقة الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد وما إذا كانت دليل غضب الله.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم الجمعة، أن ما تشهده البلاد من أزمات اقتصادية وضعف قد يكون ابتلاء، وقد يكون أمر طبيعي، وحدث هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وكانت خير القرون.

وأضاف أن الحكمة من هذا الأمر هو التضرع وإخلاص الإيمان لله عز وجل، فعندما تأتي هذه الأمور نتضرع إليه ونخلص الإنابة له، وهذا ليس معناه أن الله غاضب على الناس.

وأردف أن برنامج "مملكة الدراويش" يعيد للمصريين ثقافة الوسطية والصوفية التي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية هم الذين وصلوا للصديقيّة، وأمتنا الآن في أمس الحاجة إلى الثقافة الصوفية المعتدلة.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.