الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل أزمات البلاد الاقتصادية دليل على غضب الله؟.. أحمد عمر هاشم يجيب

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

أجاب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على تساؤل حول علاقة الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد وما إذا كانت دليل غضب الله. 

وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي،  والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم الجمعة، أن ما تشهده البلاد من أزمات اقتصادية وضعف قد يكون ابتلاء، وقد يكون أمر طبيعي، وحدث هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وكانت خير القرون.

وأضاف أن الحكمة من هذا الأمر هو التضرع وإخلاص الإيمان لله عز وجل، فعندما تأتي هذه الأمور نتضرع إليه ونخلص الإنابة له، وهذا ليس معناه أن الله غاضب على الناس. 

وأردف أن برنامج "مملكة الدراويش" يعيد للمصريين ثقافة الوسطية والصوفية التي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية هم الذين وصلوا للصديقيّة، وأمتنا الآن في أمس الحاجة إلى الثقافة الصوفية المعتدلة.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات  برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

مملكة الدراويش قصواء الخلالي فضائية الحياة أحمد عمر هاشم المتحدة للخدمات الإعلامية

مواد متعلقة

أحمد عمر هاشم: العالم فى أشد الحاجة لنشر الثقافة الصوفية المعتدلة

أحمد عمر هاشم: الله أيد الرسل بالمعجزات والأولياء بالكرامات

رؤية لشيخ أزهرى.. أحمد عمر هاشم يُفجر مفاجأة عن نصر أكتوبر 73

أحمد عمر هاشم: التصوف هو الإسلام فى وسطيته

أحمد عمر هاشم يشكر "المتحدة" على برنامج "مملكة الدراويش"

هل التصوف هو السلوك الصحيح للإسلام؟.. رد مفاجئ من أحمد عمر هاشم

كيف تُترجم اسم الله “الكبير” في حياتك العملية؟.. شيخ الأزهر يوضح

لماذا يطلق اسم الكبير على عميد العائلة فى الصعيد؟.. شيخ الأزهر يوضح

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

رمضان صبحى يعطل مفاوضات بيراميدز.. هل ينضم جناح السماوى للزمالك؟

هل الجاثوم حقيقى؟.. رد صادم من الدكتور على جمعة

الجيش الإسرائيلى يعترف بمقتل جندى وإصابة 16 فى غزة

رئيس إذاعة القرآن الكريم يكشف ملابسات عدم بث صلاة الجمعة (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ بـ"حزب الله"