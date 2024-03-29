أحمد عمر هاشم: التصوف هو الإسلام في وسطيته

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سبب إنكار البعض للتصوف وإخراجه من الشريعة الإسلامية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك آراء في التصوف والصوفية.

وأضاف: "البعض أنكره وقال عنه بدعة وفسق وكفر وهؤلاء غالو وذهبوا بعيدا عن الحقيقة وكانوا مجحفين للغاية والبعض الآخر كان العكس غالى في مدحه لدرجة قربتهم من درجة الأنبياء وهم أيضًا مغالين".

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن التصوف قديم قدم الإسلام، وهو الإسلام في مثالياته وفي وسطيته.