عائلة «بايوكي».. 125 عاما من الإبداع تصميم المجوهرات الفريدة عالميًا

قدم الكاتب يسري الفخراني، حلقة جديدة من برنامج "باب رزق"، المذاع على قناة دي إم سي، اليوم الأربعاء، من داخل محل "بايوكي جواهرجي الأسرة المالكة في مصر"، واستعرض تاريخ 125 سنة عمر هذا المحل في شارع عبد الخالق ثروت وسط القاهرة.

وروى بيترو بايوكي، خلال لقاء بكاميرا "باب رزق"، بعض التفاصيل والحكايات عن تاريخ المحل وارتباطه بتاريخ مصر الحديث، قائلا: "احنا أقدم شركة مجوهرات والمحل والواجهة من أيام الدولة الخديوية وهي آخر وجهة في مصر احتفظت بالطبع بتاعها ونحتفظ بالتراث بتاعنا".

وأوضح بيترو بايوكي، أنهم عائلة ايطالية وجاءوا إلى مصر أول سنة في حكم الخديوي إسماعيل وعائلتهم كان 3 أخوات في مصر واحد عمل في مجال الساعات وواحد فتح ورشة وبقت مصنع درجات وأسلحة وهم محل جواهرجية وهم منة استقروا في مصر، مشيرا إلى أن جده الأكبر في سنة 1875 سمى أول حفيد له المصري.

وأضاف، أن فترة الخديو اسماعيل كانت مهمة وكان عايز يطور مصر ودخلت مهن حديثة ولابد من التفرقة بين الجواهرجي والصايغ، موضحا أن مهنة الجواهرجي قائمة على صناعة الذهب.

وروى بعض الذكريات قائلا: "على مدى أربع أجيال تعاملنا مع عائلة الخديوي وأسرة محمد علي وملك ايطاليا وعائلة فرح ديبه وملوك ليبيا والسيدة أم كلثوم، وفي مرة جاءت في المحل في الستينات ويوم ما دخلت المحل اضطرينا ننزل الباب الحديد من كثرة تجمهر الناس وزوجها كان صديق شخصي لوالدي وكان يمر عليه يوميا في المحل".