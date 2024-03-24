الأحد 24 مارس 2024
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مفتي الجمهورية: الإسلام منح الأم الحظ الأوفى من بر الوالدين

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن مكانة المرأة في الإسلام، وتكريم الله لها، مستشهدا بالحديث النبوي: «إنما النساء شقائق الرجال».

وقال خلال تقديم برنامجه "حديث المفتي"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن الإسلام خفف بعض التكاليف الشرعية عن المرأة مراعاة لطبيعتها وفطرتها ولقيامها بالجزء الأكبر من تربية الأولاد فكرا وعملا.

وأضاف أن الإسلام كرم المرأة في جميع أطوار حياتها، فعلى سبيل المثال كرمها كـ«أم»، إذ قرن الله سبحانه وتعالى بر الوالدين والإحسان إليهما بعبادته: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا».

وتابع أن الإسلام منح الأم الحظ الأوفى من بر الوالدين، فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب»، ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم بـ«من أحق الناس بحسن صحابتي؟، قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك».

الإسلام شوقي علام فضائية الحياة المرأة حديث المفتي

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