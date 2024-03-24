الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد الجندي: لهذه الأسباب يجب أن نكون متأهبين للقاء الله

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب أن ندرك كل لحظة نعيشها في هذه الدنيا كي نكون متأهبين للقاء الله سبحانه وتعالى، مستشهدا بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل".


وفي تفسيره لسورة الزلزلة، أوضح خالد الجندي، في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة  dmc: "الله توعد بإنهاء الأرض بمن عليها، وهذا ورد في سورة غافر (فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الطلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار)".


وتابع خالد الجندي:"حينما قال الله سبحانه وتعالى وأخرجت الأرض أثقالها، علشان أن نقف أمام هذه الآية، فهناك من يقول إن الأثقال لها وجهين، الأول ما عليها من جميع الأثقال من جبال ومنازل وكل شيء، والاحتمال الثاني يشير إلى احتمالية إخراج الأسرار التي استودعتها".

قناة dmc عضو المجلس الاعلى للشئون الاسلامية خالد الجندي لعلهم يفقهون

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