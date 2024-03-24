الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صحفى: الحكومة تسعى أن يكون الأمن الغذائى فى مأمن من التحديات الراهنة

الأمن الغذائي
الأمن الغذائي

علق الكاتب الصحفي جمال رائف، على إجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع الأساسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية، على قناة “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأحد، إن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لأن يكون الأمن الغذائي في مأمن من التحديات الراهنة، كما يوجد يقظة من الدولة وتطوير آليات عمل الدولة المصرية.

وأضاف أن الرئيس السيسي أمر باتخاذ بعض الإجراءات من حيث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي واتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية التي تمكن الدولة من تحقيق اتزان في الأسواق المصرية، وعدم التلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى بعض التجار يريدون أن يحققوا أرباحًا من خلال بعض التحديات والأزمات المختلفة التي تواجهها الدولة المصرية.

وتابع: "نحن اقتصاد حر ونريد تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على المستهلك المصري، وأن الحكومة المصرية تتجه الآن لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع بنسبة 20% ولا توجد مبررات للزيادة في الأسعار خصوصًا بعد توفير السيولة الدولارية".

وأضاف أن هذه الإجراءات المصرفية والمالية جاءت في التوقيت المناسب، حيث استطاعت الدولة أن تحافظ على العملة الوطنية فقد قامت بتوفير احتياجات المستوردين من الخارج، والتجار المصريين لديهم مسؤولية اجتماعية ولابد من تحقيق سعرًا عادلًا في الأسواق ولابد من مراقبة الأسواق بصفة مستمرة.

اكسترا نيوز جمال رائف الأمن الغذائي الرئيس السيسي السيولة الدولارية

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