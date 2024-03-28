الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

خالد الجندى: "مفيش حد ليه وزن عند ربنا إلا بالعمل الصالح والدليل الجبال"

خالد الجندي
خالد الجندي

تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، عن بعض الأنوار القرآنية في تفسير سورة القارعة.

وقال "الجندي"، خلال تقديم برنامجه “لعلهم يفقهون”، والمُذاع عبر فضائية" دي إم سي"، مساء اليوم الخميس،: "مفيش حد ليه وزن عند ربنا إلا بالأعمال الصالحة، بدليل أن الجبال ستأتى يوم القيامة ليس لها وزن".

وحذر الجندي، من الغرور في الصحة أو المناصب أو المال أو العلم أو الجاه أو الوسامة، معلقًا بالقول: "كله زائل لا قيمة له"، كله سيأتي إلى الله فى حال هلع وخوف، إذا كانت الملائكة واقفة خايفة، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا".

سورة القارعة لعلهم يفقهون دي ام سي خالد الجندي

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