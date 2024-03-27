حنان مفيد فوزي: "طول الوقت بستنى رسائل من ربنا"

كشفت الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي، عن عدد من كواليس حياتها الشخصية.

وقالت خلال حوارها ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «راديو 9090»، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، مساء اليوم الأربعاء، إنها تكلم ربنا كل لحظة ولكن في مواقف معينة ينتظر فيها الإنسان إجابة من ربنا، موضحة أن «عندما يكون الإنسان صالح داخليا وروحه شفافة، أكيد ربنا هيكلمه بطريقة معينة برسائل معينة».

وأضافت: «شفافية روح الإنسان الصالح، هتخليه يعرف ربنا عايز يقوله أي أو يعلم أي، أنا طول الوقت بستنى رسائل ربنا، أوقات بسمعها طبعا لما يكون ذهني صافي وأوقات بستنى رسائل ربنا، ولكن أتمنى طبعا أني أسمعها طول الوقت».

وتابعت أنها تتمنى أن تكون دائما في خطة ربنا، موضحة أن كل إنسان له خطة عند ربنا، قائلة: «بنخرج برا الخطة دي أوقات، ليس معنى أننا نخرج منها غلط، فيه فرق كبير بين الغلط والصح».