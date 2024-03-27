الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حنان مفيد فوزي: الله يحب الإنسان أكثر من حبه لنفسه

حنان مفيد فوزي فى
حنان مفيد فوزي فى كلام ربنا

كشفت الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي، عن عدد من كواليس حياتها الشخصية.

وقالت خلال حوارها ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «راديو 9090»، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، مساء اليوم  الأربعاء، إن الله عز وجل لا يضع الإنسان في اختبار أكبر من قوة احتماله، فيقول في كتابه الكريم: «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها»، متابعةً: «بعد ما مررت به في حملي، بعد أن كاد يضيع مني ابني أثناء الحمل، قلت يارب، شكرًا إنك وهبت لي عمرا جديدا، ولم تحرمني من كوني أمًا».

وأضافت أنها بالرغم من نجاحها في عملها، تعتبر أن دور الأمومة هو أهم شيء في حياتها، متابعةً: «يجب على أي إنسانة مهما بلغت مكانتها ومنصبها أن تكون أما جيدة».

وأكملت: «الاختيار دائمًا بيد الله، وربنا دائمًا يختار الأصلح، حتى لو لم نسأل الله عز وجل عن شيء، فهو يختار لنا الأصلح، ولو لم تكلم الله عز وجل سيكلمك الله، ويلبي نداءك، لأننا خلق الله، وهو أرحم بنا من أنفسنا، والله عز وجل يحب الإنسان أكثر من حبه لنفسه».

حنان مفيد فوزي راديو 9090 أحمد الخطيب كلم ربنا

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