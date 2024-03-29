أحمد عمر هاشم يشكر "المتحدة" على برنامج "مملكة الدراويش"

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المقصود بالدرجات العليا هو أن الناس مراتب، فيوجد إنسان أدى الفروض فهو ناجٍ، أما من أدى النوافل فله درجة أعلى وهكذا.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال لقائه في برنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الجمعة، إنه لا بد من الثقافة الصوفية المعتدلة التي بها يتسم العالم بالاعتدال.

وأشار إلى أن التقدم الحضاري والمادي بحاجة إلى تقدم روحي وديني يكبح جماح الثورة الحضارية والتكنولوجية.

وتوجه هاشم بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والقائمين على برنامج مملكة الدراويش، لأنه في توقيته المناسب، فالعالم كله في أمس الحاجة إلى الثقافة الصوفية المعتدلة الوسطية.