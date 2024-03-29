رؤية لشيخ أزهرى.. أحمد عمر هاشم يُفجر مفاجأة عن نصر أكتوبر 73

أوضح الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المقياس الحقيقي لأهل التصوف، ومعنى كرامات أولياء الله العارفين.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الجمعة، أن الكرامة عبارة عن إعانة من الله يعين بها وليه في بعض الأمور".

واستشهد بما حدث مع عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، بأنه رأي رؤيا بأن جيش مصر عبر قبل حرب أكتوبر 73 ونقل تلك الرؤيا للرئيس السادات، وقال له توكل على الله وخذ قرار المعركة فتحققت الرؤيا وكان النصر من الله وحدث العبور بـ100 شهيد فقط، فضلًا من الله لأنها كانت حربًا في سبيل الله.

وأوضح أن الشيخ عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق كان من أولياء الله العارفين، ووصف الشيخ محمد زكي إبراهيم، رائد العشيرة المُحمدية بأنه من أولياء الله الصالحين وصاحب كرامات.