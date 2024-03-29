هل التصوف هو السلوك الصحيح للإسلام؟.. رد مفاجئ من أحمد عمر هاشم

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن سبب إنكار البعض التصوف وإخراجه من الشريعة الإسلامية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش" مع الإعلامية قصواء الخلالي، المُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الجمعة: "نرى التصوف أيضًا في عباداته الحقيقية هو السلوك الصحيح للإسلام بوسطيته واعتداله".

واتفق هاشم مع رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الصوفية هم الصادقون الذين وصلوا إلى درجة الصديقية في عباداتهم، أما من انتسب للصوفية وفعلوا أفعالًا تتنافى مع الإسلام والصوفية، فهؤلاء نرفضهم.

وأضاف أن مراتب الصوفية توضح لنا الحقيقة بوضوح، فالتصوف هو زيادة العبادة والتقوى وكثرة النوافل، وهناك من وصلوا إلى قمة العبادة، ومن الناس من كانوا متوسطين أدوا ما وجب عليهم وهؤلاء ناجون أيضًا.