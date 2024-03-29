الجمعة 29 مارس 2024
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توك شو

كلام محترم.. الطاهري: "الأوديسة" من أشهر الملاحم الإنسانية

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تفاصيل أهم 30 رواية وقصة أدبية في مصر.

وقال خلال تقديم برنامجه  "كلام محترم"، والمُذاع عبر الراديو 9090، مساء اليوم الجمعة، إن ملحمة "الأوديسة" والتى تدور حول مغامرات أوديسيوس، البطل الإغريقي في أعقاب حرب طروادة، وتعد من من أشهر الملاحم الإنسانية وهى مكملة لملحة "الإلياذة".

وأوضح أن النقاد أشادو بـ"الأوديسة" وأجمعوا على أنها أروع عمل أدبي لآلاف الأعوام، وتركز “الأوديسة” على البطل الإغريقي، أوديسيوس، الذي كان معروفًا باسم أوليس في أساطير الرومان، وكان ملك مدينة إيثاكا، وتركز أيضًا على رحلته لبلاده بعد سقوط طروادة، واستغرقت رحلته للوصول إلى إيثاكا عشر سنوات بعد حرب طروادة التي دامت لعشر سنين.

وتابع: "في غيابه، وكان يُحسب أنه قد مات خلال فترة غيابه، فكان على زوجته بينلوب وابنه تليماتشوس التعامل مع مجموعة من الخاطبين العنيدين الذين كانوا يتنافسون لخطبة يد بينلوب".

الراديو 9090 أحمد الطاهري كلام محترم

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