الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بيومى فؤاد لـ"حبر سرى": أزمتى مع محمد سلام أكبر ظلم تعرضت له فى حياتى

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه يبكي يوميًا بسبب الأزمة الأخيرة، معبرًا: "من اليوم اللي حصل ده مفيش يوم يعدي إلا وبعيط ومش متعود على الشتيمة، والموقف الأخير هو أكبر ظلم تعرضت له طول حياتي".

أزمة بيومي فؤاد 

وأكد بيومي فؤاد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أنه تعرض للظلم وكان يعاني من ضغط العين، متابعًا: "عيني كانت هتنفجر بسبب محمد السبكي، وحزين بسبب أحد الأفلام".

الظلم 

وشدد على أن الأزمة الأخيرة كانت أكبر ظلم تعرض له في حياته، موضحا أنه كان هناك 5 أيام مر بها خلال الأزمة الأخيرة كانت هي الأصعب عليه وعلى أسرته بأكملها، مؤكدًا أن نجله نصحه في هذا الأمر بأن ما يتعرض له خير.

وتابع: "أصدرت قرارا بسبب الأزمة الأخيرة إني أقفل أكونت الفيسبوك، وفي ناس مسئولة عنه".

اسما ابراهيم حبر سري بيومي فؤاد السبكي محمد سلام

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