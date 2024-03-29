الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر الحلقة 4.. الخلافات تشتعل في منزل محمود البزاوى

جريدة الدستور

مسلسلات رمضان 2024.. حيث انطلقت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل جودر لـ ياسر جلال، على قناة  ON ضمن سباق دراما رمضان 2024.

مسلسل جودر الحلقة 4

اشتعل الصدام بين “عمر” محمود البزاوى، وولديه “سالم” و"سليم" لامتناعهما عن مساعدة “جودر” فى محل القماش، ويصرفون الأموال فى الحانة مما يزيد قلق عمر من تصرفاتهما وأحوالهما.

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تحاول حسناء الوقيعة بين سالم وجودر لأنها متنكرة وهى شواهى ملكة الشمعيين وجاءت إلى حارة سعد السعود لأن جودر وقع منه الحصن وأنها سوف تستطيع فك الرصد الذى نفذه الحكيم الشمردل ويستطيعون الوصول للكنوز الأربعة.

ويذهب سالم إلى الحانة ويحاول التقرب من حسناء وتبلغه أنها لن ترتبط به لأن شقيقه جودر فى يده المال والتجارة ولن ترتبط برجل يأخذ المصروف من شقيقه الصغير.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 5

يمكنك مشاهدة مسلسل جودر الحلقة الثانية، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة الثانية على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة

ويعرض مسلسل جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch it في الوقت الذي يناسبك.

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قصة مسلسل جودر لـ ياسر جلال

يزدحم مسلسل جودر بالقصص الخيالية، التي تمزج ما بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل جودر عدد كبير من النجوم والنجمات وهم:  الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.

 

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