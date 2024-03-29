الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 19.. فاروق يبتز ياسين بخطف سامية

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

يواصل مسلسل "بيت الرفاعي"، الحلقة 19 تصاعد أحداثه بشكل كبير، وذلك بعدما عادت "رقية" إلى منزل العائلة، ودلت فاروق على طريق "ياسين".

 

مسلسل "بيت الرفاعي" الحلقة 19

بدأت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 19 بمشهد فلاش باك اثناء لعب "فاروق" وياسين ويحيي في طفولتهم معًا لعبة "الغميضة"، حيث يبحث "فاروق" عن ياسين ويحيى، ويعثر على يحيى بسهولة، ولكنه لم يستطيع العثور على ياسين ولم يتفوق عليه.

وعادت الأحداث للحاضر من حيث دخول "سامية" ميرنا جميل إلى منزل عائلة الرفاعي، بحجة التواصل مع "داليا" دنيا المصري، زوجة فاروق، ولكن في الحقيقة أنها أتت للبحث عن "رقية" ملك قورة، لتتفاجأ بأن فاروق اكتشف لعبتها وكذبها، حيث لم تتواجد داليا؛ نظرًا لغضبها من زوجها وذهابها لأهلها.

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مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة.. ملخص الحلقة 18

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موعد اعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 18

تحفظ "فاروق" على "سامية"، ليبتز ياسين بها، ويتصل به من هاتفها المحمول ويخبره بأن سامية معه، ويحذره ياسين من الاقتراب من سامية، وأنها ليس لها علاقة بالمشاكل التي بينهما، فيسخر منه فاروق ويخبره بأن سامية تحبه حتى إنها أنكرت معرفتها به؛ لتضحي بنفسها من أجله.

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قصة مسلسل "بيت الرفاعي"

مسلسل "بيت الرفاعي" يتسم بالإثارة والغموض ومليء بالأحداث غير المتوقعة والمفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين أفراد عائلة الرفاعي، وتحديدا "ياسين" أمير كرارة، و"فاروق" أحمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
 

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أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
 

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