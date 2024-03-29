دعما لغزة.. نادى جزيرة الورد بالمنصورة ينظم إفطار "لم الشمل" (صور)

نظمت لجنة الشباب بنادي جزيرة الورد الرياضي بـالمنصورة، اليوم الجمعة، مائدة إفطار ضخمة لـ 1200 صائم.

وقال النائب طارق عبدالهادي، رئيس مجلس ادارة نادي جزيرة الورد، إن فعاليات الافطار الجماعي “لم الشمل” تقليد سنوي خلال شهر رمضان المبارك حيث يتم الافطار للأسر والعائلات والاصدقاء ويتم استقطاع جزء من قيمة وجبات الافطار بجانب تبرعات مادية اخري ويتم تخصيص قيمة التبرعات لعمل الخير.

وأكد “عبد الهادي” أنه تم تخصيصها في الأعوام الماضية، لصالح أحد المستشفيات الطبية المتخصصة في جامعة المنصورة ولكن هذا العام سيتم تخصص العائد المادى لعم قافلة اغاثة للأشقاء فى قطاع غزة وهي القافلة الثانية التي ينظمها النادي، بعدما تم ارسال قافلة كبيرة شملت 3 حافلات تحتوي علي مواد غذائية ومياة وبطاطين.

وأشار إبراهيم الجمل المدير التنفيذي للنادي، ان “لم الشمل” كل عام يؤتي ثماره بالخير كل عام وهي عادة تقام منذ 10 سنوات نقوم في اليوم الاول بتنظيم افطار جماعي للعمال والموظفين وأفراد الامن وتقوم لجنة الشبآب بدور وجهد كبير في الاعداد لتجهيز الافطار، وفي اليوم التالي يتم تنظيم الافطار الجماعي للأعضاء والأسر والعائلات من الاعضاء واهالي مدينة المنصورة.‎



رئيس لجنة الشباب بنادي جزيره الورد: جري تنظيم مائدة إفطار ضخمة علي النيل لـ 1200 شخص

وقال عز طارق عبد العزيز، رئيس لجنة الشباب بنادي جزيرة الورد أن افطار «لم الشمل ٨» العام الحالي جري تنظيم مائدة إفطار ضخمة علي النيل لـ١٢٠٠ شخص وهي المرة الثامنة على التوالي، وتناول الافطار عدد من الفقرات الترفيهية مثل التخت الشرقي والتنورة والابتهالات الدينية، والهدف من هذا الإفطار هو لم الشمل وتجميع أهالي مدينة المنصورة على مائدة واحدة، من كافة الفئات والطبقات وتجميع الأسر والأصدقاء، بتنظيم من لجنة الشباب بالنادي والتي تضم أكثر من 60 شاب وفتاة من اعضاء النادي.

وأضاف عز، فكرة «لم الشمل» خطرت على بالنا من ١٠ سنوات هدفها تجميع أهالي مدينة المنصورة على مائدة واحدة في كل عام من شهر رمضان المبارك، بجانب الهدف الخيري وذهاب العائد المادي من هذا الإفطار إلى الجهات الخيرية، لكن هذا العام تخصص العائد للأشقاء في غزة.

واشار أن العام السابق تم توجيه التبرعات لشراء جهاز طبي لمركز الأورام بجامعة المنصورة، بقيمة ما يقرب من نصف مليون جنيه، وفي الأعوام السابقة نجحنا في جمع مبالغ مالية كبيرة لفك ديون الغارمات، وشراء عدد من الأجهزة الطبية والتبرع بها إلى مستشفى الأطفال.

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