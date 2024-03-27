تدريب عملي لطلاب برنامج العمارة بـ"هندسة المنصورة الجديدة" (صور)

أجرى طلاب مقرر المساحة الهندسية ببرنامجي العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء وبرنامج هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية، عملية الرفع المساحي لأعمال الحفر والردم والتسوية التي تتم ببعض المواقع داخل الجامعة باستخدام جهاز ميزان القامة وذلك بهدف تعلم مفهوم الرفع المساحي بآلياته المختلفة وكيفية العمل على الأجهزة المساحية المختلفة وطريقة ضبطها واستخدامها فى المواقع الهندسية وذلك تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وبريادة دكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة وإشراف دكتور ساره البهلول مدير البرامج ودكتور محمد عبد الله، وصلاح السطوحي وفي إطار حرص جامعة المنصورة الجديدة على إكساب طلابها الخبرات العملية منذ الأسابيع الأولي فى الدراسة.



وقال الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، إن مثل هذه الورش العملية تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجامعة الدكتور معوض الخولي بإشراك الطلاب منذ اليوم الأول بالواقع العملي وربطه بالجانب الأكاديمي لتحقيق رسالة الجامعة في تقديم برامج تعليمية متميزة تساهم في إعداد خريجين مؤهلين مهنيا وإنسانيا وقادرين على مواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية وتحقيق التنافسية في سوق العمل إقليميا وعالميا وفقا لمعايير الجودة الشاملة.

تدريب عملي لطلاب برنامج العمارة

تدريب عملي لطلاب برنامج العمارة