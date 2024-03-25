الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بمعاقبة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة

جانب من المرور علي
جانب من المرور علي المواقف

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، أحمد البنداري، مدير عام المواقف بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة المرور على المواقف العمومية في نطاق المحافظة، لضمان التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة بعد زيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي.

وأشار المحافظ إلى أن لجنة تسعير المواد البترولية قررت زيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي، وأنه تم تحديد زيادة بنسبة 10% فقط في أجور سيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي.

كما أوضح أنه تم تشكيل لجنة لمراقبة المواقف العمومية ومحطات الوقود والأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حال اكتشاف أي مخالفات.

وأكد المحافظ على تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، وأهمية التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز.

وفي سياق متصل، حضر الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، احتفالية "مؤسسة هرماس رضوان الخيرية ببني عبيد" لتكريم حفظة القرآن الكريم بحضور عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع.

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية متابعة المرور علي المواقف زيادة اسعار السولار

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