حبس صياد قتل صديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات بالدقهلية

قررت نيابة المطرية بمحافظة الدقهلية حبس صياد، في نهاية العقد الثاني من عمره، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل صديقه بعد وصلة مزاح.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على "حسام. ح. ش" 19 عامًا، صياد، بتهمة إنهاء حياة صديقه، بعدما أطلق عليه عيارا ناريا من فرد خرطوش بحوزته عقب وصلة مزاح بينهما تحولت لخلاف، بمنطقة القطار فى مدينة المطرية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار لمأمور مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي، باستقبال محمود محمد محمد جمعة، 15 عامًا، مقيم بمدينة المطرية، مصابًا بطلق ناري، وتوفي، ادعاء تعدٍ من آخر.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أنه أثناء وصلة مزاح بين المجني عليه وصديقه، ويدعى "حسام. ح. ش" 19 عامًا، صياد، حدث خلاف بينهما، وأطلق المتهم عيارا ناريا من فرد خرطوش بحوزته على الضحية، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وتصرح بالدفن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وتصرح بالدفن وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.