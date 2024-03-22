الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة

جانب من مراقبه الاسعار
جانب من مراقبه الاسعار

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة 10%، وتشمل (سيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي)، عقب قرار تحريك أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي.

وأوضح مختار، أن لجنة تسعير المواد البترولية، قررت زيادة أسعار السولار بواقع 1 جنيه و75 قرشًا والبنزين بواقع 1 جنيه للتر الواحد  والغاز الطبيعي بواقع 1 جنيه للمتر المكعب لتصبح أسعارهم الجديدة كالتالي:
(السولار: 10 جنيه للتر).
(بنزين 95: 13،50 جنيه للتر).
(بنزين 92: 12،50 جنيه للتر).
(بنزين 80: 11 جنيه للتر).
(الغاز الطبيعي 6.50 جنيه للمتر المكعب).

وقرر المحافظ، تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كل الجهات المعنية للمرور على المواقف العمومية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق، والتصدي لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على مصالح المواطنين.

غرفة عمليات للشكاوى

كما قرر مختار، تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام: (0502314880//0502327792//0502316644)، مشيرًا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز.

وكلَّف المحافظ، مدير إدارة المواقف بالمحافظة بطباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع لافتات بالاسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة.

كما كلَّف الدكتور أيمن مختار، اليوم الجمعة، أحمد عبدالعظيم، رئيس حي غرب المنصورة بالمرور على موقف سندوب العمومي للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي.

وصرَّح مختار، بأن الزيادة الجديدة للأجرة التعريفية لسيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي تمت بنسبة 10% فقط، وهناك متابعة ورقابة مشددة على جميع المواقف ومحطات الوقود والأسواق.

وأوضح المحافظ، بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كل الجهات المعنية  للمرور على المواقف العمومية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق، والتصدي لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على مصالح المواطنين.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية زيادة تعريفة الاجرة الغاز الطبيعي

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