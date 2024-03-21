رئيس جامعة المنصورة يشارك الطلاب ذوي الهمم إفطار رمضان

حرص د.شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الخميس، على مشاركة أبنائه الطلاب ذوي الهمم من مختلف الكليات الإفطار الجماعي بشهر رمضان بنادي النيل والذي نظمه مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة تحت إدارة الدكتور نيڤين عبد الخالق مدير المركز واشراف الدكتورة سارة زيدان نائب مدير المركز.

وحرص الطلاب على حضور أمهاتهم في هذا اليوم والذي يتزامن مع احتفال عيد الأم لحرص الجامعة على تقديم كل سبل الدعم والدمج المجتمعي لذوي الهمم والاهتمام بهم وبذويهم.

ووجه الدكتور شريف يوسف خاطر التهنئة للطلاب ولجميع الحاضرين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والاحتفال بعيد الأم موجهًا الشكر لكافة القائمين على تنظيم هذا الإفطار.

وأكد خاطر، حرصه الدائم لمشاركة أبنائه من ذوي الهمم في الأنشطة والفعاليات الخاصة بهم، وأن إدارة الجامعة تحرص على توفير سبل الدعم، والرعاية للطلاب من ذوى الهمم ؛ من خلال مركز خدمات الاشخاص ذوي الإعاقة؛ والذى يهتم بنشر ثقافة الدمج للطلاب ذوى الإعاقة، وكذلك في المشاركة بجميع الأنشطة المختلفة وهو ما يعد ترجمة حقيقية لمبادرة القيادة السياسية بدمج هؤلاء الطلاب في الجامعات، والمجتمع والاستفادة من قدراتهم بصورة فاعلة في مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030 الهادفة إلى دمج ذوى الإعاقة في المجتمع باعتبارهم جزء لا يتجزأ من عملية البناء والتنمية.

جانب من الافطار الجماعي