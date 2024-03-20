محافظ الدقهلية: إزالة مبانى مخالفة وتعديات على أملاك الدولة فى 4 مراكز

اكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية، مشيرا إلي تضافر جهود جميع الأجهزة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وطلخا والمنزلة ونبروه وميت سلسيل لازالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة..

إزالة التعديات



وقال سيد النخيلى رئيس مركز ومدينة المنصوره إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة لعدد 3 حالات تعدي علي الأرض الزراعية بالبناء لأسوار بالبلوك الأبيض علي مساحات مختلفة، كانت الحالة الأولي بمساحة 120 متر مربع، الحالة الثانية بمساحة 150 متر مربع، الحالة الثالثة بمساحة 175 متر مربع بقرية كوم الدربي، كما تم إزالة حالة تعدي علي أرض زراعية أخري بمساحة 180 متر مربع بقرية شاوة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.



وقالت غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة طلخا أنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزاله وفك شده خشبية لدور رابع علوي بقرية الطويله كذلك إزالة أعمده مخالفة وجزء من صب سقف دور رابع بتقسيم بهاء بنطاق المدينه وتم اتخاذ الإجراءت القانونية حيال المخالفات.



وأكد السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزله أنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة وفك شده خشبية مخالفة لصب سقف خرساني بقرية العامرة التابعة للوحدة المحلية بالفروسات، كما تم إزالة مخالفة بصب سملات خرسانية داخل دوار بقرية الإصلاح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

ومن جهته أوضح اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروه أنه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز،موكدا أنه تم إزالة سور بالسدة والطوب البلوك الأبيض على مساحة 2000 متر بقرية نشا، وتم إيقاف أعمال بناء مخالف وفك الشدة الخشبية في قرية عزبة كبريت التابعة للوحدة المحلية في بهوت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وقالت رابحه دياب رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل إنه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات..





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