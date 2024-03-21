الخميس 21 مارس 2024
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محافظات

محافظ الدقهلية: إزالة التعديات على الأراضى الزراعية على نفقة المخالفين

ازاله التعديات
ازاله التعديات

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية التي تم تبويرها بطريق رافد جمصة.

تفاصيل الحملة 

كلف أيمن مختار محافظ الدقهلية، محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر، بقيادة الحملة المكبرة لإزالة كافة التعديات علي رافد جمصه بمشاركة كل من غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة طلخا، ونادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات بالمحافظة، ومحمد حمص مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبه بالدقهلية، ورئيس جهاز نظافة وتجميل المنصوره، بمشاركة كافة الجهات والأجهزة المعنية.
 

ووجه المحافظ، بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية على نفقة المخالفين وإحالة كافة المخالفات إلي النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتي يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين علي الأرضي الزراعية، وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مرة أخرى.


وشدد مختار، قائلًا لن نترك شبرًا واحدًا من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها إلا وستتم زراعته مره أخري وعودة الحياة إلي هذه الأراضي وسيكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخرى.

كما أكد المحافظ، أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعًا لا تهاون فيه، مشيرا إلي أننا أمام تحد كبير للحفاظ علي الأراضي الزراعية، لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن، مشيرًا إلي أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلي تقلصها وإهدارها.

يذكر أن محافظ الدقهلية قد قرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة السكرتير العام للمحافظة تكون مهمتها المرور علي كافة الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة؛ لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها، وإعادتها إلي طبيعتها الزراعية علي نفقة المخالفين.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية استمرار اعمال الحملة المكبرة إزالة التعديات

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