الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ارتفاع ضحايا انهيار منزل بسبب انفجار أنبوبة بالدقهلية لـ 3 مصابين

المنزل المنهار
المنزل المنهار

ارتفع عدد مصابي حادث انهيار منزل بشكل جزئي بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، جراء انفجار اسطوانة غاز إلى 3 مصابين،  فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وجرى نقل المصابين الى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمدا لجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا بوقوع انفجار هائل داخل منزل بقرية دميرة.

وهرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف الى مكان البلاغ، ومباحث مركز شرطة طلخا والفحص تبين وقوع انفجار داخل منزل عائلة سعد أبوالدهب بقرية دميرة مركز طلخا مما تسبب في إصابة 3 من أفراد عائلة واحدة.

وبالمعاينة تبين أن الانفجار وقع اثر انفجار اسطوانة غاز داخل مطبخ بالطابق الأول علوى أدى إلى انهيار جزئي بالمنزل وقت الإفطار، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده ونقل المصابين الى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج اللازم.

وأصيب خلال الحادث كلا من: هشام السيد بهرام، 19 عاما، بحروق درجه اولي وتانيه باليد اليسرى واليمني، وحرق درجه اولي بالوجه، والسيد بهرام حسين،  ٦٠ عاما، بحروق درجه اولي وتانيه والساقين وحروق درجة أولى بالوجه وحروق باليدين، ودينا السيد بهرام، 32عاما، بحروق درجة اولي باليد اليسرى وسحجات بالوجه  وكدمات الركبة اليمني.  

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

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انهيار منزل قرية دميرة طلخا الدقهلية قوات الحماية المدنية

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