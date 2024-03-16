السيطرة على حريق فى عقار من ٦ طوابق بميت غمر بمحافظة الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق نشب في عقار مكون من 6 طوابق، بقرية صهرجت الكبرى التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في عقار بشارع أبوسنة بقرية صهرجت الكبرى التابعة لمركز ميت غمر.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، وتبين أن الحريق شب في طابقين يستخدمان كمخزن أسفنج لمصنع مراتب.

وكثفت قوات الحماية المدنية من جهودها حتى تمكنت من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن وقوع إصابة واحدة بحالة اختناق، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

مصرع عاطل على يد جارة بسبب خلافات الجيرة بالدقهلية

فى سياق آخر، لقى عاطل مصرعه بمحافظة الدقهلية متأثرا بإصابته التي لحقت به إثر إطلاق عيار ناري عليه من بندقية خرطوش بواسطة صياد جاره بقرية الشبول مركز المنزلة نتيجة مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفى المنزلة العام لمأمور مركز شرطة المنزلة بوصول "كريم محمد.ا.ا.ا"، 25 عامًا، عاطل ومقيم قرية الشبول دائرة المركز مصابا برش خرطوش بالوجه وجرح تهتكي بالعين اليسرى واليد اليمنى ولا يمكن استجوابه ووفاته متأثرا بإصابته.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى المستشفى وبسؤال والد المتوفى 54 عاما، صياد ومقيم بذات القرية اتهم "محمد.ع.ع.ج"، 37 عاما، صياد ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بسلاح ناري خرطوش وأحداث إصابته التي أدت إلى وفاته نتيجة حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة. بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الناري المستخدم "بندقية خرطوش مطموسة الأرقام ماركة شوت جن وعدد 3 طلقات من ذات العيار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.