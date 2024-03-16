السبت 16 مارس 2024
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محافظات

"شقير" و"عبدالوهاب" عضوا بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وذلك بناءا على ترشيح من دكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضم المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية عددًا من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية وممثلين عن وزارات الصحة والدفاع والداخلية والاجهزة السيادية وأيضا بعض الشخصيات العامة من ذوي الخبرة منهم اثنين من علماء جامعة المنصورة، وهم الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد بالجامعة، ورئيس الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والاورام، وهو أيضًا عضو في لجنة مراجعة الجامعات الأجنبية واللجنة العامة لمعادلات علوم الحياة والطب والحائز على العديد من الجوائز المحلية والدولية وكان آخرها جائزة الرواد في الطب من أكاديمية البحث العلمى، ومن ضمن أعضاء المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية.

ويأتي الدكتور أحمد شقير، الذي يشغل منصب أستاذ كلية الطب بجامعة المنصورة، كما أنه الرئيس الأسبق للقسم ولمركز الكلى والمسالك البولية بالجامعة، وهو المصنف رقم واحد على مستوى جمهورية مصر العربية وعلى مستوى إفريقيا في مجال المسالك البولية، يعتبر الدكتور أحمد شقير ضمن أفضل 2% من علماء العالم طبقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، حيث يحتل المرتبة 36 على مستوى العالم في مجال المسالك البولية، والجائز على جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري وقد فاز الدكتور شقير مؤخرا بجائزة «الطبيب العربي» لعام 2023، مما يؤكد على تميزه وإسهاماته البارزة في مجاله.

مصرع شخص سقط اثناء محاولته استقلال سيارة اجرة في المنصورة

لقى فني كهرباء بميناء دمياط مصرعه وذلك حال تعثر قدماه وسقوطه أرضا وارتطام رأسه بالأرض حال محاولته استقلال سيارة أجرة ميكروباص بمنطقة الهابي لاند بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الطوارئ الجامعي تحت تصرفات النيابة العامة. 
 
وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول "أيمن عبد العزيز على"، 56 عاما، فني كهرباء بميناء دمياط، ومقيم قرية شها دائرة مركز المنصورة جثة هامدة "ادعاء حادث طريق". 

الدكتور محمد عبدالوهاب
الدكتور محمد عبدالوهاب
الدكتور أحمد شقير
الدكتور أحمد شقير
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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