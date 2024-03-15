الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"محضر شرطة" ينهى حياة محام على يد بلطجى بالدقهلية

جثة
جثة

لقي محام حر مصرعه على يد بلطجي بقرية المعصرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وذلك بعد  تحرير المجني عليه محضرًا بمركز شرطة بلقاس ضد المتهم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس بمن نقطة تأمين مستشفى بلقاس بوصول شاب جثة هامدة.


وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث، وبالفحص تبين مصرع  "محمود محمد أحمد"، 39 عامًا، محام حر، مصاب بطلق ناري، ووصول الحالة جثة هامدة، وإيداعها في ثلاجة مستشفى بلقاس العام تحت تصرف النيابة.


وقال عدد من المحامين، إن المتوفى محام من قرية روس الفرخ بالجرايدة كفر الشيخ، وجرى إطلاق النيران عليه أثناء عودته من تحرير محضر بمركز شرطة  بلقاس ضد بلطجي.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرفات النيابة العامة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الحادث وملابساته وضبط المتورط في الواقعة.

بلطجي المعصرة بلقاس الدقهلية مستشفي بلقاس

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