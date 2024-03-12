إصابة 3 أشخاص بحريق شقة فى الدقهلية

شهدت قرية كفر بساط التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية حريقا داخل شقة سكنية وإصابة 3 أشخاص بحروق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شربين للوضع تحت الملاحظة الطبية وتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة طلخا، باندلاع حريق في إحدى الشقق السكنية، في قرية كفر بساط دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، وسيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية، وإصابة عبدالرازق محمد بيومي، 67 عاما، وزوجته مبروكة توفيق، 58 عاما، حيث اندلع الحريق أثناء استغراقهما في النوم، فيما أصيب شخص ثالث ويدعي سامح شكري شفيق 29عاما، أثناء محاولته إنقاذ الزوجين والسيطرة على الحريق.

تم نقل المصابين إلى مستشفى شربين، للوضع تحت الملاحظة الطبية، وتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات

استرداد أملاك الدولة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية وذلك خلال المرحلة الثانية والتي بدأت من اليوم 24 فبراير الجاري وتستمر حتي 15 مارس المقبل.

وصرح "المحافظ" بأن ما تم تنفيذ اليوم ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 تنفيذ عدد 12 قرار إزالة تعد علي أملاك الدولة، منها عدد 11 قرار إزالة تعد بالبناء بمساحة 547 مترا مربعا، وعدد 1 تعد بالزراعة بمساحة 2 قيراط و1 سهم ولاية الري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمراكز المطرية وطلخا والمنصورة.

وأوضح "مختار" أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثانية من الموجة 22 عدد (218) قرار إزالة تعد علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، منهما عدد (130) قرار إزالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بمساحة (44.886) متر مربع وعدد (81) قرار إزالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 21 فدانا و15 قيراطا 6 أسهم، وعدد (7) تعديات على الأراضي الزراعة الخاصة بمساحة 2.687 متر مربع.

ووجه "المحافظ " بضرورة اتخاذ كل إجراءات التحفظ علي الأراضي المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلي أنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية أيًا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة..

وأشار "مختار" إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة..