الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ستديو تحليلي وتقنية فار ودكر بط.. أبرز تقاليع دورة رمضانية بالدقهلية

جانب من المباراه
جانب من المباراه

تصدرت دورة "السبع" الرمضانية بمحافظة الدقهلية، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لجأ منظموها إلى تقديم جوائز عينية ذات طابع خاص لأبرز اللاعبين في المبارايات.

وقرر مسؤولو الدورة تغيير الشكل المعتاد لجائزة رجل المباراة، وسلموا "دكر بط" للاعب الفائز، والذي احتفى بجائزته المميزة، كما تم تسليم لاعب آخر "شال فلسطيني"، وسط حالة من الفرحة بين الجماهير.

كما ابتكر المسؤولين عن دورة "السبع" الرمضانية، استديو تحليلي داخل الملعب الترابي، تم تركيبه عبر عروق خشبية، وإجراء بث مباشر للمباريات بجودة 4k، واستخدام تقنية الڤار، وذلك في محاولة لتكون أشبه بالمباريات الرسمية.

وأكد مسؤولي الدورة الرمضانية، أنهم حاولوا ابتكار جوائز مختلفة هذا العام، تعبر عن الطابع الريفي لأهل القرية، بالإضافة إلى استمرار تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين.

وأضافوا أنه تم تكريم الفريق الفائز بالدورة الرمضانية العام الماضي، بـ"البشت الخليجي"، والذي ارتداه ميسي في احتفال كأس العالم، ولاقت الفكرة استحسان الجمهور، ما دفعهم للتفكير في تطويرها هذا العام.

وقال حمدي السيد، منظم الدورة: “السنة اللي فاتت أخدنا لقطة العباية الخليجي اللي لبسها ميسي في كأس العالم، ولبسناها للفائز في نهاية الدورة والسنة دي قررنا إن جائزة رجل المباراة تكون بتعبر عننا كأرياف وهي دكر بط”. 

 

جانب من المباراه
جانب من المباراه
جانب من المباراه
جانب من المباراه
جانب من المباراه
جانب من المباراه
دورة السبع الرمضانية الدقهلية مواقع التواصل الاجتماعي المبارايات تقنية الڤار

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