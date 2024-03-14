إصابة 3 فى حادث سير على طريق بلقاس بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك جراء سقوطهم من دراجة نارية على طريق بلقاس، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة بلقاس من المستشفى المركزي، بوصول كل من: عبد البديع أبو زيد عبد التواب، 55 عامًا، مصاب بسحجات بالقدم اليمنى، ومحروس عبدالله النجار 65 عامًا، مصاب بسحجات بالقدم اليمنى، وأحمد محمد عبدالجليل 15 عامًا، بكدمات بالجسم، ادعاء حادث طريق.

نتائج التحريات

وبالفحص والتحريات، تبين أنه أثناء استقلال المصابين دراجة نارية على طريق عزبة عش العقاب بلقاس، انقلبت بهم ما تسبب في حدوث إصابتهم.

وجرى عمل الإسعافات اللازمة للمصابين بالمستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.