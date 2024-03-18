الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة الدقهلية": 24 ألف مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات الأسنان خلال فبراير

جانب من الجولات
جانب من الجولات المروريه

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة  بالدقهلية، بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبوالعينين خلال الشهر الماضى.

 

وكشف وكيل الوزارة عن أنه فيما يخص رفع الوعى والتثقيف الصحى فى مجال طب الأسنان، فقد نظمت الإدارة نحو 1228 محاضرة وندوة شارك بها ما يقرب من  5713 مواطنًا.

 

كما كثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال فبراير الماضى والتى تضمنت تفقد 11 قسمًا وعيادة بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة، فضلًا عن  توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة.

 

بدوره، أوضح الدكتور محمد أبو العينين، مدير الإدارة العامة لطب الأسنان، أن نحو 24727 مواطنًا استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال الشهر الماضى، مشيرًا إلى الالتزام التام باشتراطات مكافحة العدوى حفاظًا على صحة الأطباء والمواطنين.

 

وأضاف أنه تم إجراء 8 عمليات صيانة ومقايسات لصيانة الأقسام بعدد من المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، منها مستشفى الجمالية ووحدة  العزازنة بإدارة دكرنس والجزاير بإدارة جمصة علاوة بساط كريم الدين بإدارة شربين. 

 

كما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، مؤكدا أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
 

تفاصيل الحملات 

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري، أسفرت عن تحرير 72 محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 3 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن الجمالية والسنبلاوين والمنصورة بنطاق المحافظة وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
 

 

جانب من الجولات المروريه
جانب من الجولات المروريه
جانب من الجولات المروريه
جانب من الجولات المروريه
شريف مكين وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الدقهلية طب الأسنان

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