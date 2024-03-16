السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع عاطل على يد جاره بالدقهلية

جثه شخص
جثه شخص

لقي عاطل مصرعه بمحافظة الدقهلية، متأثرًا بإصابته التي لحقت به إثر  إطلاق عيار ناري صوبه من بندقية خرطوش بواسطة صياد "جاره" بقرية الشبول مركز المنزلة نتيجة مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة. 

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام لمأمور مركز شرطة المنزلة بوصول "كريم محمد.ا.ا.ا"، 25 عامًا، عاطل ومقيم قرية الشبول دائرة المركز مصابا برش خرطوش بالوجه وجرح تهتكي بالعين اليسرى واليد اليمنى ولا يمكن استجوابه ووفاته متأثرًا بإصابته.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى المستشفى وبسؤال والد المتوفى 54 عامًا، صياد ومقيم بذات القرية اتهم "محمد.ع.ع.ج"، 37 عامًا، بالتعدي على نجله بسلاح ناري خرطوش وإحداث إصابته التي أدت إلى وفاته نتيجة حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة. 

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الناري المستخدم "بندقية خرطوش مطموسة الأرقام ماركة شوت جن وعدد 3 طلقات من ذات العيار. 
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

الدقهلية إطلاق عيار ناري قرية الشبول مركز المنزلة مدير أمن الدقهلية

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