توزيع مساعدات عينية ومواد غذائية ووجبات جاهزة وإفطار طريق بالدقهلية

أعلن الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، عن متابعة مديري الإدارات الاجتماعية بالمراكز والمدن جهود الجمعيات الأهلية في دعم الأسر المحتاجة والأولى بالرعاية.

تفاصيل المساعدات

قامت جمعية بحر الخيرات بتوزيع 100 وجبة إفطار، وقدمت جمعية رعاية المرضى بالبصراط مساعدة مالية بواقع 200 جنيه للأرامل المسجلين بالجمعية وعددهم 80 حالة، و300 جنيه لـ75 حالة من أصحاب الأمراض المزمنة، كما تم توزيع لحوم وسكر ومكرونة لـ100 أسرة مسجلة بالجمعية، وتوزيع 200 وجبة غذائية على الأهالي بالمنازل "لحد الباب" من جمعية الحياة والأمل بالمنزلة، و 300 وجبة غذائية من جمعية رسالة المنزلة على الأسر الأولى بالرعاية، كما قدمت جمعية الأمل الخيرية 820 وجبة إفطار، وتوزيع 461 من جمعية شباب النهضة بالمنزلة.

كما قامت جمعية البركة الخيرية بتنظيم مسابقة القرآن الكريم والإعلان عن جوائز قيمة للفائزين، وقامت مؤسسة الرحمة الخيرية ومؤسسة مصر الخير بتوزيع 300 وجبة، منها 250 وجبة متكاملة ماء وتمر وموز، ووجبة ساخنة متكاملة، بالخيمة الرمضانية بقاعة الفراعنة بكفر ميت فارس، و50 وجبة موز وتمر، ووجبة ساخنة متكاملة "طرق أبواب" على المستحقين بالمنازل "لحد الباب" بقرية كفر ميت فارس، كما تم توزيع 100 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية من قبل جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الحدادة بني عبيد "لحد باب البيت".

وتم تنظيم قافلة طبية بالتعاون بين مديرية تضامن الدقهلية ومؤسسة راعي مصر بقرية كفر الصلاحات، والكشف على 250 مستفيدًا، وتجهيز 250 وجبة إفطار الصائم من قبل الجمعية الشرعية بالصلاحات لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وتوزيع 200 كرتونة مواد غذائية من قبل مؤسسة ساعد الخيرية بمدينة بني عبيد والقري التابعة، والدفعة الثانية من توزيع الكراتين والشنط الرمضانية، وتوزيع 50 وجبة إفطار صائم من قبل جمعية الرعاية الاجتماعية بالصلاحات على الأسر الأولى بالرعاية، والجمعية الشرعية ببني عبيد، وتوزيع 330 كرتونة وشنط مواد غذائية تتضمن مواد غذائية ومبالغ نقدية بلغت 50 ألف جنيه، ودجاج ولحوم على المستحقين داخل مدينة بني عبيد وبعض القرى (مثل: قرية غازي مصبح- وقرية الطلمبات- وعزبة ١٢)، وتوزيع 500 شنطة مواد غذائية من قبل الجمعية الخيرية الإسلامية ببني عبيد على الأسر الأولى بالرعاية، أيتام وأرامل ومطلقات ومرضى، وجمعية "وتعاونوا" الخيرية بقرية الزهيري تم توزيع 64 وجبة إفطار.

وأطلقت مؤسسة هرماس رضوان مسابقة حفظة القرآن الكريم بنادي بني عبيد الرياضي، بحضور مشايخ إدارة أوقاف بني عبيد، و1300 متسابق من حفظة كتاب الله.

كما قامت جمعية البر والتقوى للتنمية ببلقاس بتوزيع 200 وجبة إفطار صائم، وجمعية السلام الخيرية بقرية 37 الدرافيل بتوزيع 190 كرتونة و300 شنطة مواد غذائية و300 كيلو لحم طازج، وجمعية أجيال الستاموني بتوزيع 96 كرتونة بالتعاون مع بنك الطعام و565 شنطة مواد غذائية على الحالات المسجلة بالجمعية، وجمعية تنمية المجتمع ببلقاس خامس بتوزيع 100 شنطة مواد غذائية، وجمعية منشأة بسنديلة توزيع عدد 400 شنطة رمضان بالقرية و200 وجبة إفطار صائم، وجمعية الرحمة الخيرية بإصلاح الغيط الكبير توزيع 200 وجبة إفطار، وذبح رأس ماشية بجمعية البر والتقوى، وجمعية البيان الخيريه بلقاس إفطار صائم، وتوزيع 200 وجبة إفطار، وجمعية بصمة خير بتوزيع 500 وجبة إفطار بالتعاون مع مصر الخير.

وقامت جمعية طيبة بنبروه بتوزيع 200 وجبة إفطار، وجمعية رؤية الخيرية تم توزيع 700 شنطة مواد غذائية و250 وجبة إفطار، ووزعت جمعية الأعمال الخيرية بنبروه عدد 150 وجبة إفطار، وجمعية تيسير الخير توزيع 200 وجبة على الحالات المسجلة بالجمعية.

وقامت جمعية الرعاية الاجتماعية بنجير بدكرنس بتجهيز 300 وجبة ساخنة إفطار صائم، وجمعية تنمية المجتمع المحلى بكفر أبوناصر بتجهيز 270 شنطة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

كما قامت جمعية أبناء كفر غنام بالسنبلاوين بتوزيع ١٠٠ دجاجة، والجمعية الخيرية بحي أولاد طه بتوزيع 60 كليو لحم، ومؤسسة شباب ديو الوسطي للتنمية البشرية بتوزيع 100 وجبة إفطار و500 شنطة مواد غذائية، ومؤسسة الماجد بالسنبلاوين بالتعاون مع مصر الخير بتوزيع ٥٠٠ وجبة مواد غذائية، وقامت جمعية كفالة اليتيم بمنشأة النصر بشربين بتوزيع 400 شنطة مواد غذائية.

وقامت جمعية البر والخدمات بطلخا بميت عنتر وشرنقاش والشرعية بميت عنتر وسنابل الخير بكفور العرب والشرعية بدميرة بتوزيع شنط مواد غذائية على الحالات المستحقة، كما قامت جمعية عمر بن عبدالعزيز ببساط بتوزيع 300 شنطة مواد غذائية و100 كرتونة و100 كيلو لحم طازجة وتوزيع 500 شنطة مواد غذائية وذبح رأس ماشية، وتوزيع اللحوم على 700 أسرة مع توزيع مبالغ مالية بقيمة 80 ألف جنيه، والاهتمام بوصول الدعم النقدي والعيني للمستحقين بالمنازل "لحد الباب" وإفطار الطريق بالوجبات الساخنة.

كما قامت جمعية اللاوندي الخيرية بأجا بتوزيع 100 وجبة إفطار، والجمعية الخيرية بنوسا الغيط بتوزيع 100 وجبة مواد غذائية، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بميت أبوالحارث، والجمعية الخيرية للتنمية الاجتماعية بفيشا بنا، بالتعاون مع بنك الطعام، بتوزيع كراتين مواد غذائية على الحالات المستحقة، وأيضا تم توزيع كراتين بالتعاون مع جمعية الأورمان من خلال صوت الأمة الخيرية، وجمعية ميت لوزة، وجمعية ميت جراح، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بشنشا، تم توزيع 231 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وجارى توزيع 300 شنطة أخرى على الأسر الأولى بالرعاية من القرية، وجمعية رسالة للأعمال الخيرية أجا بتوزيع وجبات إفطار 250 وجبة إفطار، وجمعية الرحمة بكفر ديرب توزيع 350 وجبة إفطار، ومؤسسة آل مأمون باخطاب قامت بتوزيع 1000 كرتونة للأسر الأولى.

وقامت الجمعية الشرعية بميت جراح بمركز المنصورة بتوزيع 800 وجبة إفطار، وجمعية صوت الأمة بطناح بتوزيع 50 كرتونة مواد غذائية، وجمعية تنمية المجتمع بجديدة الهالة تم توزيع 100 شنطة (٢ زيت و٢ كيلو أرز و٢ مكرونة وكيلو سكر وكيلو سمن البقرة الحلوب) وكذلك 25 شنطة و25 كيلو لحم طازج.

الوجبات