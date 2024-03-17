الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تفاصيل انعقاد مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة في جلسته الـ10

معوض الخولي
معوض الخولي

عُقِدَ مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.

وقد استهل "الخولي"المجلس اليوم بالترحيب بأعضاء مجلس العمداء، وتقديم التهنئة لهم بقدوم شهر رمضان المبارك، وتقديم الشكر والتقدير لعمداء الكليات ومديري البرامج وإدارة شئون الطلاب على إتمام عملية تسجيل الطلاب أونلاين على أكمل وجه.

وقد صادق مجلس عمداء  جامعة المنصورة الجديدة في الجلسة (10) العاشرة يوم الأحد بتاريخ 17 /2024/03 على موضوعات وقرارات الجلسة التاسعة المنعقدة في يوم الأحد بتاريخ 14 يناير 2024.

وأحيط المجلس علمًا بتقرير منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill، تقرير البنية التحتية التكنولوجية IT، تقرير نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks، تقرير المكتبة، تقرير تسجيلات الطلاب، تقرير ساعات التسجيل وفق المعدل التراكمي للطلاب، تقرير النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report، مقترح جدول امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني ربيع 2024.

وعرض ملخص اجتماع جامعة المنصورة الجديدة مع جامعة إيست لندن، ومقترح رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة بشأن تدريب طاقم من الجامعة على أعمال الكهروميكانيك، والمذكرة المقدمة من مدير إدارة شئون الطلاب بالجامعة بشأن آلية الاستعداد لتخريج أول دفعة من طلاب الجامعة، واستكمال ملف الجودة وفق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

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مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة جامعة المنصورة الجديدة المنصورة معوض محمد الخولي رئيس الجامعة

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