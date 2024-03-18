محافظ الدقهلية يفتتح معرض "دكان الفرحة" ضمن حملة صندوق تحيا مصر

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم معرض "دكان الفرحة" ضمن حملة صندوق تحيا مصر لتوفير 2 مليون قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية، ضمن أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية وبنك الكساء المصري وجمعية الأورمان، حيث يُقام المعرض في مدينة أجا.

وحضر المعرض ممثلون عن صندوق تحيا مصر، والأستاذ عبدالخالق عبدالعظيم، مدير جمعية الأورمان بالدقهلية، واللواء صبري عبده، رئيس مركز ومدينة أجا.

وقال "مختار" إنه يُبعث برسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر للأسر الأولى بالرعاية وتقديم الرعاية الكاملة لهم من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وحرصه على وصول كافة المساعدات لهذه الأسر في مختلف قرى مصر.

وأوضح "المحافظ" أن مبادرة دكان الفرحة التي أطلقها صندوق تحيا مصر توفر 30 ألف قطعة ملابس لعدد 3 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة، بواقع 10 قطع ملابس لكل أسرة، مشيدًا بجودة الملابس المعروضة.

والتقى "مختار" بعدد من الأسر داخل المعرض وأكد لهم أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم، وأنهم مستمرون في تلبية كافة احتياجاتهم.

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