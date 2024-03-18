الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح معرض "دكان الفرحة" ضمن حملة صندوق تحيا مصر

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم معرض "دكان الفرحة" ضمن حملة صندوق تحيا مصر لتوفير 2 مليون قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية، ضمن أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية وبنك الكساء المصري وجمعية الأورمان، حيث يُقام المعرض في مدينة أجا.

وحضر المعرض ممثلون عن صندوق تحيا مصر، والأستاذ عبدالخالق عبدالعظيم، مدير جمعية الأورمان بالدقهلية، واللواء صبري عبده، رئيس مركز ومدينة أجا.

وقال "مختار" إنه يُبعث برسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر للأسر الأولى بالرعاية وتقديم الرعاية الكاملة لهم من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وحرصه على وصول كافة المساعدات لهذه الأسر في مختلف قرى مصر.

وأوضح "المحافظ" أن مبادرة دكان الفرحة التي أطلقها صندوق تحيا مصر توفر 30 ألف قطعة ملابس لعدد 3 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة، بواقع 10 قطع ملابس لكل أسرة، مشيدًا بجودة الملابس المعروضة.

والتقى "مختار" بعدد من الأسر داخل المعرض وأكد لهم أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم، وأنهم مستمرون في تلبية كافة احتياجاتهم.

IMG-20240318-WA0007
IMG-20240318-WA0007
IMG-20240318-WA0006
IMG-20240318-WA0006
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية حملة صندوق تحيا مصر مصر

مواد متعلقة

الأم المثالية على مستوى الجمهورية: توفى زوجى وأنا عمرى 28 عامًا واستكملت المسيرة بعده

"صحة الدقهلية": 24 ألف مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات الأسنان خلال فبراير

تفاصيل انعقاد مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة في جلسته الـ10

توزيع مساعدات عينية ومواد غذائية ووجبات جاهزة وإفطار طريق بالدقهلية

السيطرة على حريق فى عقار من ٦ طوابق بميت غمر بمحافظة الدقهلية

"شقير" و"عبدالوهاب" عضوا بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

مصرع عاطل على يد جاره بالدقهلية

فتح مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت لصرف معاشات تكافل وكرامة بالدقهلية

الأكثر قراءة

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

دولارات وريالات وذهب.. سقوط تشكيل عصابى يتاجر بالنقد الأجنبى فى قبضة "الداخلية"

مرتضى منصور: عضوية هاني العتال بنادي الزمالك مزورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء