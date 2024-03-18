الأم المثالية على مستوى الجمهورية: توفى زوجى وأنا عمرى 28 عامًا واستكملت المسيرة بعده

قالت أنيسة فريد منصور متولى، الحاصلة على المركز الأول فى مسابقة الأم المثالية إنها تزوجت وأنجبت وتوفي زوجها أثناء عمله، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات فقط على زواجها.

وأضافت أنيسة أن بعد وفاة زوجها كان عمر أبنائي "الابن الكبير عام والصغير شهر وكان عمري 28 عامًا" مشيرة إلى أنها حملت أبناءها وعادت إلى قريتها ومسقط رأسها واستأجرت منزلًا بسيطًا لتعيش مع أبنائها.

قررت احسن من مستواى التعليمى

وقالت الأم المثالية " قررت أُحسن من مستواى التعليمى حتي أجد عملًا مناسبًا، حيث كان مؤهلى دبلوم صنايع فدرست وحصلت على دبلوم معلمين نظام الخمس سنوات وخلال هذه الفترة عملت بالأشغال اليدوية سنوات وتم تعييني وكنت أعمل وأُعطي دروسًا وأدخر ما أستطيع حتي اؤمن سكنًا مناسبًا لي ولأبنائى"

وأشارت ابنة محافظة الدقهلية أنها يتيمة الأب فقد توفي والدي بعمر 45 عامًا، وقالت: فلم أجد من يقف بجانبي وكانت أمى تعانى من مرض السكر وتم بتر أجزاء من أطرافها فكنت أتابع دراسة أبنائى ورعاية أمي لمدة عشرين عامًا حتي توفاها الله.

وعن أبنائها قالت: إن ابنها الأكبر سافر للعمل بليبيا وأسس حياة مستقرة ومشروعه الخاص ومع الأحداث المتوالية خسر كل شىء وعاد إلى مصر فوقفت بجانبه بما ادخرته ومكافأة نهاية خدمتي حتي يؤسس مشروعًا يعينه على الحياة، أما ابني الصغير فهو فخر الوطن فهو ضابط بالقوات الجوية وحاز على كثير من شهادات التقدير في مجال عمله والتحق بكلية التجارة فهو دائمًا يطور من نفسه، وأنا الآن أعاني من تبعات مرض السكر، حيث أعاني من تآكل بالعظام في فكي العلوي والسفلي ولا توجد أي أسنان وجروح وتقرحات في الأطراف وضعف بالبصر.