الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الأم المثالية على مستوى الجمهورية: توفى زوجى وأنا عمرى 28 عامًا واستكملت المسيرة بعده

وزيره التضامن
وزيره التضامن

قالت أنيسة فريد منصور متولى، الحاصلة على المركز الأول فى مسابقة الأم المثالية إنها تزوجت وأنجبت وتوفي زوجها أثناء عمله، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات فقط على زواجها.

وأضافت أنيسة أن بعد وفاة زوجها كان عمر أبنائي "الابن الكبير عام والصغير شهر وكان عمري 28 عامًا" مشيرة إلى أنها حملت أبناءها وعادت إلى قريتها ومسقط رأسها واستأجرت منزلًا بسيطًا لتعيش مع أبنائها.

قررت احسن من مستواى التعليمى

وقالت الأم المثالية " قررت أُحسن من مستواى التعليمى حتي أجد عملًا مناسبًا، حيث كان مؤهلى دبلوم صنايع فدرست وحصلت على دبلوم معلمين نظام الخمس سنوات وخلال هذه الفترة عملت بالأشغال اليدوية سنوات وتم تعييني وكنت أعمل وأُعطي دروسًا وأدخر ما أستطيع حتي اؤمن سكنًا مناسبًا لي ولأبنائى"

وأشارت ابنة محافظة الدقهلية أنها يتيمة الأب فقد توفي والدي بعمر 45 عامًا، وقالت: فلم أجد من يقف بجانبي وكانت أمى تعانى من مرض السكر وتم بتر أجزاء من أطرافها فكنت أتابع دراسة أبنائى ورعاية أمي لمدة عشرين عامًا حتي توفاها الله.

وعن أبنائها قالت: إن ابنها الأكبر سافر للعمل بليبيا وأسس حياة مستقرة ومشروعه الخاص ومع الأحداث المتوالية خسر كل شىء وعاد إلى مصر فوقفت بجانبه بما ادخرته ومكافأة نهاية خدمتي حتي يؤسس مشروعًا يعينه على الحياة، أما ابني الصغير فهو فخر الوطن فهو ضابط بالقوات الجوية وحاز على كثير من شهادات التقدير في مجال عمله والتحق بكلية التجارة فهو دائمًا يطور من نفسه، وأنا الآن أعاني من تبعات مرض السكر، حيث أعاني من تآكل بالعظام في فكي العلوي والسفلي ولا توجد أي أسنان وجروح وتقرحات في الأطراف وضعف بالبصر.

مسابقة الأم المثالية الأم المثالية الدقهلية وزيرة التضامن انيسه فريد منصور

مواد متعلقة

"صحة الدقهلية": 24 ألف مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات الأسنان خلال فبراير

تفاصيل انعقاد مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة في جلسته الـ10

توزيع مساعدات عينية ومواد غذائية ووجبات جاهزة وإفطار طريق بالدقهلية

السيطرة على حريق فى عقار من ٦ طوابق بميت غمر بمحافظة الدقهلية

"شقير" و"عبدالوهاب" عضوا بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

مصرع عاطل على يد جاره بالدقهلية

فتح مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت لصرف معاشات تكافل وكرامة بالدقهلية

ستديو تحليلي وتقنية فار ودكر بط.. أبرز تقاليع دورة رمضانية بالدقهلية

الأكثر قراءة

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024.. الأولى من الدقهلية

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

متحدث الرئاسة: أموال "الاتحاد الأوروبى" ليست منحًا أو مساعدات

سعر الدولار اليوم ثامن يوم رمضان 2024 خلال منتصف التعاملات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء