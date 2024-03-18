مصرع طفلة دهستها سيارة أثناء إفطار رمضان بالدقهلية

لقيت طفلة مصرعها إثر دهس سيارة ميكروباص لها وقت الإفطار بمدينة المطرية بـ الدقهلية، وجرى نقل جثمانها لمشرحة مستشفى المطرية، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بدهس ميكروباص لطفله وإنقلاب الميكروباص وقت آذان المغرب.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة لرائد معاذ جمال، رئيس المياحث لمكان البلاغ محل الواقعة وبالفحص تبين انقلاب ميكروباص في شارع بورسعيد بعد دهسه لطفله، واختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة وانحرافها علي الرصيف الأوسط أمام مسجد شطا.

نتج عن الحادث مصرع الطفلة رودينا الصالحي، 9 أعوام، مقيمة مدينة المطرية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المطرية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في الراقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ارتفاع ضحايا انهيار منزل بسبب انفجار أنبوبة بالدقهلية إلى ٣ مصابين

ارتفع عدد مصابي حادث انهيار منزل بشكل جزئي بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية جراء انفجار أسطوانة غاز إلى 3 مصابين، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا بوقوع انفجار هائل داخل منزل بقرية دميرة.

وهرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف الى مكان البلاغ، ومباحث مركز شرطة طلخا وبالفحص تبين وقوع انفجار داخل منزل عائلة سعد أبوالدهب بقرية دميرة مركز طلخا، مما تسبب فى إصابة 3 من أفراد عائلة واحدة.

وبالمعاينة تبين أن الانفجار وقع اثر انفجار اسطوانة غاز داخل مطبخ قة بالطابق الأول علوى أدى إلى انهيار جزئي بالمنزل وقت الإفطار، وجرى السيطرة على الحريق واخماده ونقل المصابين الى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج اللازم.

وأصيب خلال الحادث كلا من: هشام السيد بهرام، 19 عاما، بحروق درجه اولي وتانيه باليد اليسرى واليمني، وحرق درجة أولي بالوجه، وبهرام حسين، 60 عامًا، بحروق درجه اولي وتانيه والساقين وحروق درجة أولى بالوجه وحروق باليدين، ودينا السيد بهرام، 32عاما، بحروق درجة اولي باليد اليسرى وسحجات بالوجه وكدمات الركبة اليمني.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق..