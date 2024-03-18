الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة رجل ونجلته فى انهيار منزله بسبب انفجار إسطوانة غاز بالدقهلية

المنزل
المنزل

أصيب شخصين إثر انهيار منزل جراء وقوع انفجار بسبب اسطوانة غاز بقرية دميرة مركز طلخا محافظة الدقهلية وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق واخماده فيما جرى نقل مصابين الى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء محمد عز،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا بوقوع انفجار هائل داخل منزل بقرية دميرة.

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف الى مكان البلاغ، ومباحث مركز شرطة طلخا والفحص تبين وقوع انفجارداخل منزل عائلة أبوالدهب بقرية دميرة مركز طلخا مما تسبب فى اصابة رجل ونجلته.وبالمعاينة تبين ان الانفجار وقع اثر انفجار اسطوانةغاز داخل مطبخ قة بالطابق الأول علوى أدى إلى انهيار جزئي بالمنزل وقت الإفطار، وجرى السيطرة على الحريق واخماده ونقل المصابين الى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاجاللازم.تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرتالنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

 

 

IMG-20240318-WA0011
IMG-20240318-WA0011
IMG-20240318-WA0010
IMG-20240318-WA0010
انهيار منزل وقوع انفجار قرية دميرة مركز طلخا الدقهلية

مواد متعلقة

ضبط شبكة للاتجار في البشر بالدقهلية

محافظ الدقهلية يفتتح معرض "دكان الفرحة" ضمن حملة صندوق تحيا مصر

الأم المثالية على مستوى الجمهورية: توفى زوجى وأنا عمرى 28 عامًا واستكملت المسيرة بعده

"صحة الدقهلية": 24 ألف مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات الأسنان خلال فبراير

تفاصيل انعقاد مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة في جلسته الـ10

توزيع مساعدات عينية ومواد غذائية ووجبات جاهزة وإفطار طريق بالدقهلية

السيطرة على حريق فى عقار من ٦ طوابق بميت غمر بمحافظة الدقهلية

"شقير" و"عبدالوهاب" عضوا بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

الأكثر قراءة

بيراميدز يعقد جلسة سرية مع رمضان صبحى لإقناعه بتمديد عقده

رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

نجوى فؤاد: صرفت 3 ملايين جنيه على يسرا لكنها تخلت عنى

"عليا الطلاق ما هكمل".. سعد الصغير ينسحب من "العرافة" بسبب سؤال صادم

محافظة الجيزة تطلب من المواطنين عدم النزل للشوارع بسبب موجة الطقس السيء

مسلسلات رمضان 2024| مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8 وقنوات عرضه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء