إصابة رجل ونجلته فى انهيار منزله بسبب انفجار إسطوانة غاز بالدقهلية

أصيب شخصين إثر انهيار منزل جراء وقوع انفجار بسبب اسطوانة غاز بقرية دميرة مركز طلخا محافظة الدقهلية وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق واخماده فيما جرى نقل مصابين الى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء محمد عز،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا بوقوع انفجار هائل داخل منزل بقرية دميرة.

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف الى مكان البلاغ، ومباحث مركز شرطة طلخا والفحص تبين وقوع انفجارداخل منزل عائلة أبوالدهب بقرية دميرة مركز طلخا مما تسبب فى اصابة رجل ونجلته.وبالمعاينة تبين ان الانفجار وقع اثر انفجار اسطوانةغاز داخل مطبخ قة بالطابق الأول علوى أدى إلى انهيار جزئي بالمنزل وقت الإفطار، وجرى السيطرة على الحريق واخماده ونقل المصابين الى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاجاللازم.تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرتالنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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