محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يدشنان البرنامج التدريبي لرفع كفاءة الأطباء

دشَّن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي لرفع كفاءة وتأهيل الأطباء لتولي المناصب القيادية والإدارية بالمستشفيات والإدارات الصحية تحت عنوان "التخطيط الاستراتيجي"، حيث تنعقد الدورة لمدة شهر كامل على مرحلتين كل مرحلة لمدة أسبوعين لجميع الأطباء (طب بشري - صيدلة - أسنان - علاج طبيعي).

وأوضح المحافظ، أن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو رفع كفاءة الأطباء وانتقاء افضل الأطباء المتميزين لتولي المناصب القيادية والإدارية بجميع المستشفيات والإدارات الصحية بالدقهلية للنهوض بالمنظومة الطبية لخدمة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "مختار": "خالص شكري وتقديري لرئيس جامعة المنصورة ولأعضاء هيئة التدريس بالجامعه على المشاركة في تدريب أطباء مديرية الصحة بالدقهلية لتأهيلهم للقيادة"، مثمنًا دور رئيس الجامعة لاختياره أفضل العناصر من أعضاء هيئة التدريس لتدريب الأطباء في هذه الدورة.

تعاون مشترك بين محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة

وأكد المحافظ، أن هناك تعاون مشترك بين المحافظة وجامعة المنصورة لدعم قاطرة الطب بالدقهلية والنهوض بمستوي الخدمة الطبية بمستشفيات الصحه والوحدات الصحية وهذا لن يتحقق بدون قيادات مؤهلة ومدربة.

وأشار مختار، إلى أن المنصورة هي عاصمة مصر الطبية وكان من الضروري انتقاء افضل الأطباء بعد تأهيلهم وتدريبهم لتولي القيادة حتي يكون لدينا قيادة واعدة تستطيع تلبية المرضي والمترددين علي المستشفيات.

كما أكد المحافظ، أن البرنامج التدريبي سيحدث طفرة غير مسبوقة في تطوير أداء مديري المستشفيات والادارات الصحية لدعم وتطوير المنظومة الصحية بالدقهلية، وستصبح هذه الدورة مثال يحتذي به في جميع المستشفيات على مستوي الجمهورية.

ومن جانبه أكد " رئيس جامعة المنصوره " علي أن البرنامج التدريبى يأتي من مُنطلق إيمان الجامعة بأهمية تطوير المنظومة الصحية والاهتمام بصحة المواطن وتأهيل القيادات الشابة لقيادة المنظومة الصحية بالدقهلية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمواكبة توجه الجمهورية الجديدة، وفى اطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

و ثمن " خاطر " التعاون القائم بين الجامعة والمحافظة في المجال الطبي، والذي يعكس مدى التكامل والتنسيق بين الجانبين، لتظل دائما المنصورة عاصمة الطب فى مصر، مشيرًا الى وضع كافة الإمكانيات المتاحة وبرامج التدريب المتميزة التى تواكب التطورات الحديثة والتحول الرقمى للخدمات الطبية في سبيل الارتقاء بالمنظومة الطبية وتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.

والجديد بالذكر أن البرنامج التدريبي يتضمن فى المرحلة الأولى تدريب200 طبيب من وزارة الصحة من تخصصات (الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعى) ويقوم بالتدريب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة من مختلف التخصصات بكليات ( الطب البشري - الطب البيطرى - الصيدلة - الحقوق - التجارة )، ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من البرامج التدريبية وهي ( التخطيط الاستراتيجي - الدعم اللوجيستي - الحوكمة - الادارة المالية - اللوائح المنظمة للعمل بالمستشفيات - الميكنة والتحول الرقمي - مقايس الجودة والتأهيل نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل )

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