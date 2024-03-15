الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

القبض على سائق حاول التحرش بفتاة فى الدقهلية

تحرش
تحرش

حررت فتاة محضرا ضد سائق سيارة أجرة ميكروباص اتهمته فيه بالتحرش بمركز شرطة دكرنس محافظة الدقهلية، موضحة أنها تمكنت التقاط فيديو مصور للواقعة وبمواجهة المتهم أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من "ملك.ح.ع.ع"، وهي امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا، حاصلة على ليسانس آداب ومقيمة في بندر دكرنس. وجاء البلاغ بأنها كانت تستقل السيارة رقم "د ط ج 8529 أجرة ميكروباص"، وكانت تقودها السيد "م.ا.ا"، البالغ من العمر 34 عاماً، وهو سائق ومقيم في قرية دموه التابعة لدائرة المركز. وأثناء توجههم من موقف سيارات "المنصورة- دكرنس" إلى محل إقامتها، قام السائق بالتحرش بها، لذلك قامت بتصوير مقطع فيديو للواقعة وقدمته لمحضر الشرطة.

وبعد تنفيذ الإجراءات القانونية، تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتهم السائق والسيارة، وأقر المتهم بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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