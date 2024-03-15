مصرع شخص مجهول الهوية دهسًا أسفل قطار "المنصورة- الزقازيق" بالدقهلية

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه دهسًا أسفل القطار "المنصورة - الزقازيق"، أثناء مروره بشكل عشوائي من مزلقان "برقين مركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية أثناء مرور القطار".

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمنا لدقهلية، إخطارًا من اللواء "محمد. ع"، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بمصرع شخص دهسا تحت عجلات قطار أثناء مروره على مزلقان برقين- السنبلاوين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وسيارة الإسعاف الى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع شخص مجهول الهوية، أسفل عجلات القطار وتبين ان الشخص المتوفى مجهول الهوية ولا يوجد معه ثمة أوراق ثبوتية تدل على هويته.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرفات النيابة العامة وفحص بلاغات التغيب وعمل نشرة بأوصافه للوصول إلى أهليته، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى كلفت المباحث تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفى.

دهسه بالسيارة …مصرع فلاح على يد سائق بقرية كتامة بالدقهلية



لقى فلاح مصرعه متأثرا بإصابته التي لحقت به منذ شهر على يد سائق بقرية كتامة مركز طلخا محافظة الدقهلية وذلك بعد قيام المتهم بدهسه بسيارة نقل حال تواجدهما بزمام أرضه الزراعية لوجود خلافات مالية بينهما وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط المباحث من ضبطه وأقر واعترف بارتكابه الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجناية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا في 17 فبراير الماضي، من مستشفى طلخا المركزي بوصول "أشرف.ا.م.ل"،43 عاما، فلاح ومقيم قرية كتامة دائرة المركز باشتباه نزيف بالبطن واسترواح هوائي "ادعاء تعدي من آخرين".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وبسؤال المصاب اتهم "تامر.ج.ع"، 30عاما، سائق ومقيم قرية بطرة دائرة المركز بالاصطدام به بالسيارة خاصته رقم "د ل ب 3489 نقل بيك أب"، وإحداث إصابته حال تواجدهما بأرضه الزراعية زمام قرية كتامة على إثر حدوث مشادة كلامية لوجود خلافات مالية بينهما.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهته أقر واعترف بوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه وقدم رخصتي القيادة والتسيير ساريتين.

بتاريخ اليوم ورد إشارة من المستشفى تفيد بوفاة المصاب متأثرًا بإصابته التي لحقت به.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.