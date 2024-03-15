مصرع طالب غرقًا بترعة قرية عزبة محمود مركز الجمالية بالدقهلية

لقى طالب بالصف الثالث الثانوي مصرعه غرقًا بقرية عزبة محمود التابعة لقرية ميت مرجا سلسيل بنطا مركز الجمالية محافظة الدقهلية، وذلك حال سيره على شاطئ الترعة وتعثر قدميه وسقوطه فى المياه، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى الجمالية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد عمر عويس، مأمور مركز شرطة الجمالية، من بعض الأهالي بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة البحر الجديد المارة أمام عزبة محمود التابع لقرية ميت مرجا سلسيل دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية وقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "إسلام.أ.س.ا"، 17 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي ومقيم بذات العنوان ويرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وجرى نقل جثمانه الى مستشفى الجمالية المركزي.

بسؤال والدة، 61 عاما، مهندس مدني حر ومقيم بذات العنوان قرر أنه حال سير نجله على شاطئ الترعة تعثرت قدماه واختل توازنه وسط بالمياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وتوفى غرقًا ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللام بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

إنقاذ شاب حاول الانتحار

تمكن عدد من الأهالي بمنطقة عزبة الزيني بمركز بلقاس محافظة الدقهلية من إنقاذ شاب أقدم على الانتحار بمحاولة حز رقبته مما أدى إلى إصابته بجروح قطعية فى الرقبة وجرى نقله إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعقيد محد جمعة، مأمور مركز بلقاس، بوصول شخص مصاب بجرح قطعي في آثار ذبح في رقبته، إلى مستشفى بلقاس العام

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، بالفحص تبين وصول "إبراهيم إبراهيم محمد مرجان"، 35 عامًا، مصاب بجرح قطعي في الرقبة، وبالفحص تبين إقدامه على إنهاء حياته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

