الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 5 إثر تصادم 4 سيارات فى المنصورة بالدقهلية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أصيب 5 أشخاص في محافظة الدقهلية، بإصابات خطيرة متنوعة إثر تصادم 3 سيارات ملاكي وتاكسي علي طريق المنصورة الدائري أمام منطقة الحي الفرنسي وجري نقل المصابين الي مستشفى الطواري الجامعي لتلقي العلاج اللازم

 

تفاصيل الواقعة

وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروري وتصادم 4 سيارات علي الطريق الدائري  بالمنصورة.

 وانتقلت علي الفور سيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز المنصورة الي مكان البلاغ وبالفحص تبين تصادم 3 سيارات ملاكي وتاكسي أمام أكاديمية السلاب والحي الفرنسي. 

 

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أسماء المصابين الـ5 وهم: «حسام أحمد جمال إسماعيل، 13 عامًا، ومقيم بالمجزر في  المنصورة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر  بقاع الجمجمة، ورشا عادل وهبة محمد، 37 عامًا، مصابة بجروح قطعيه بالوجه وسحجات وكدمات متفرقة، وليلي جمال إسماعيل حسن، 27 عامًا، مقيمة بالمجزر، مصابة بجروح قطعية بالوجه وكدمات متفرقة، وأحمد جمال إسماعيل حسن 38 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح 5 سم بالرأس، ومحمود ربيع محمد يوسف 20 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومقيمون جميعًا بالمنصورة، جري نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم وقامت قولت الحماية المدنية وسيارات الإطفاء برش المياه بمنطقة الحادث بعدما انتشرت كمية كبيرة من البنزين علي الطريق نتيجة الحادث وجري رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر  اللازم.

اصابة 5 اشخاص الدقهلية المنصورة طريق المنصورة الدائري منطقة الحي الفرنسي

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